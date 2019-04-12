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Стало відомо, кому належать майже всі активи Росії

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В руках найбагатших 3% росіян сконцентровано майже 90% сукупних фінансових активів, цінних паперів, строкових вкладів, поточних рахунків і готівки Росії.

Про це сказано в матеріалі російського видання "Комерсант" з посиланням на дослідження, проведене аналітиками Вищої школи економіки та Інституту досліджень та експертизи Внєшекономбанку.

"У 2018 році на частку найбагатших росіян припадало 89% всіх фінансових активів, 92% всіх строкових вкладів і 89% всіх наявних заощаджень. В руках у 20% найбіднішого населення країни було в сукупності 6% фінансових активів, 4% строкових вкладів і 3 % наявних заощаджень", - сказано в матеріалі.

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За даними дослідження, за останні п'ять років середні доходи найбагатших росіян знижувалися, однак частка їхніх фінансових активів і заощаджень в економіці країни росла.

Стало відомо, кому належать майже всі активи Росії

utro.ru

За даними Росстату за 2018 рік, у Росії 12,9% населення (18,9 млн чоловік) живуть за межею бідності - їхній дохід нижче прожиткового мінімуму. У четвертому кварталі 2018 року прожитковий мінімум становив 10,2 тис. рублів.

За даними дослідження World Wealth Report, на кінець 2018 року в Росії проживали 1,5 тис. ультрабагачів, які володіють статками від $30 млн, і 101 доларовий мільярдер. За темпами зростання кількості ультрабагачів Росія, підрахували автори дослідження, посіла перше місце в світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США йде підготовка законопроекту NOPEC, який може обвалити ціни на нафту, що в свою чергу вдарить по Росії.

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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Видимо, я вхожу в эти 12,9% за чертой бедности, дохода нет совсем, и заливая в LEXUS полный бак, каждый раз расстраиваюсь из-за повышения цен на бензин.
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