Стало відомо, коли економіка України оговтається від коронакризи

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства очікує відновлення зростання економіки України у жовтні-грудні 2020 року.

Про це повідомив глава міністерства Ігор Петрашко на прес-конференції в Києві у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"На третій квартал очікуємо відновлення торгівлі, виробництва і на четвертий – очікуємо вже зростання", – сказав Петрашко.

Водночас такий прогноз передбачає, що кількість хворих COVID-19 істотно не збільшуватиметься, підкреслив міністр.

"Зрозуміло, що цифри по ВВП йдуть поквартально. Другий квартал, зрозуміло, що буде в мінусі. Ми бачимо, що істотно впав в квітні-травні сектор перевезення. Істотно впали вантажоперевезення. Але вантажоперевезення впали ще в січні-лютому цього року. Скорегувалась торгівля. Ми бачимо фактично зупинку авіаперевезень. Все, що стосується пасажиропотоку. Хороша динаміка зберігається щодо агровиробництва, сільського господарства", – сказав Петрашко.

Він додав, що тенденція з червня йде на покращення.

"Ми бачимо, що йде відкриття і торговельних закладів. Є пожвавлення і процесів між областями. Тому все починає більш активно рухатися. Тому ми бачимо, що тенденція на поліпшення йде", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МВФ заявили, що падіння ВВП України за підсумками квітня 2020 року складе не 7,7%, як прогнозувалося раніше, а 8,2%. А ось зростання зарплат за підсумками року рекордно знизиться.