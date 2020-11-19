Стало відомо ім'я нового керівника аеропорту 'Бориспіль'

Виконувати обов'язки керівника аеропорту "Бориспіль" до призначення нового гендиректора буде Олег Струк.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту. Павло Рябікін, який до цього керував "Борисполем", став головою Державної митної служби.

Струк до цього обіймав посаду заступника генерального директора з інженерно-технічного забезпечення та розвитку персоналу – директора філії ДП МА "Бориспіль".

"Генеральний директор Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Павло Рябікін покидає свою посаду, яку займав з 23 березня 2017 року. Рішення було ухвалено у зв'язку з перемогою в конкурсі і призначенням керівником Державної митної служби України", – сказано у повідомленні.

Рябікін відреагував на своє призначення і заявив, що криза в сфері авіаперевезень обов'язково мине.

"Упевнений, що криза мине, і злагоджена командна робота колег буде тримати курс розвитку аеропорту. Працювати на підприємстві з великими і славними традиціями було великою відповідальністю і великою честю для мене. Аеропорт став безцінним досвідом і я завжди, незалежно від своєї посади, підтримаю підприємство і колектив", – зазначив новий глава ДМС.

Відзначається, що під час роботи Рябікіна була реалізована низка інфраструктурних проєктів: багаторівневий паркінг, трансферна зона, бас-гейти тощо.

Нагадаємо, на засіданні уряду в середу, 18 листопада Кабінет міністрів України призначив Рябікіна главою Державної митної служби.

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