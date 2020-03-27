Стало відомо, хто з українських пенсіонерів отримає доплату у квітні

У квітні понад 10 млн пенсіонерів отримають доплату в 1 тисячу гривень. Це також стосуватиметься і деяких громадян, які отримують соцдопомогу у зв'язку з інвалідністю.
Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передають "Аргументи і Факти в Україні".
"Понад 10 млн пенсіонерів, які мають пенсію до 5 тис. гривень, у квітні отримають одноразову виплату 1 тис. грн", - заявила Лазебна.
За її словами, така ж одноразова дотація буде виплачена ще більш ніж 400 тис. громадян, які отримують державну соціальну допомогу у зв'язку з інвалідністю та за віком - замість пенсії.
"А з травня планується проведення індексації трудових пенсій на 11%, в результаті якої гарантоване підвищення отримають 7 млн пенсіонерів. Також з травня буде встановлено щомісячну надбавку до пенсії в розмірі 500 грн 1,5 мільйона пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і більше", - уточнила міністр.
Крім того, Міністерство соціальної політики розробляє зараз проект "Допомога літній людині" для того, щоб кожен пенсіонер мав можливість отримувати пенсію на банківську картку і оплачувати онлайн послуги. Лазебна також запевнила, що 40 тис. соцпрацівників піклуються про те, щоб в умовах карантину українці отримували всі необхідні соціальні послуги.
Індексація пенсій і додаткові виплати проводяться і нараховуються автоматично, тому пенсіонерам нікуди не потрібно звертатися додатково. А у тому випадку, якщо українці, які мають відповідні пільги і отримують житлові субсидії, під час карантину своєчасно не заплатять за комуналку, їх за це не будуть позбавляти пільг і субсидій. Це буде ще одним кроком заради того, щоб літні люди не виходили на вулицю і менше контактували з іншими людьми.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
В Україні скасували осучаснення пенсій у березні, яке повинно було привести до зростання виплат на 8-12%. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в законі не прописані чіткі терміни, тому рішення по пенсіях буде прийнято "протягом року".
Кабінет міністрів України скасував осучаснення пенсій з 1 березня з порушенням закону і може отримати безліч судових позовів від простих українців.
В Україні індексацію пенсій проведуть не в березні, як це було в минулому році, а тільки у вересні 2020 го. В середньому для пенсіонерів старше 80 років надбавка складе 700 грн з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму.
Заради індексації пенсій у 2020 році Україна буде збільшувати зовнішній борг і дефіцит бюджету. Піти на такі заходи доведеться через спалах коронавірусу.
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