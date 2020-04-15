Стало відомо, хто може очолити "Укрзалізницю"

Член правління "Укрзалізниці" (УЗ) Іван Юрик може тимчасово очолити держпідприємство.

Про це повідомляє Економічна правда, посилаючись на джерела. Після рішення про звільнення Желько Марчека основними претендентами на крісло називали колишнього керівника Південно-Західної залізниці Романа Веприцького і директора з економіки та фінансів компанії Миколу Іванініва.

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Однак, за даними видання, ці кандидати розділили Наглядову раду. За Іванініва виступили чотири незалежних члена, за Веприцького інші – три представники уряду в Наглядовій раді.

Проти Іванініва, за даними видання, виступив і міністр інфраструктури Владислав Криклій, який відмовився виносити його кандидатуру на розгляд уряду.

Після цього в якості компромісного варіанту вирішили призначити тимчасовим керівником Івана Юрика, який потрапив в УЗ за часів Кравцова і вважається близьким до останнього.

З червня 2018 року по червень 2019 року Юрик був членом Наглядової ради "Укрзалізниці", а з червня 2019 року входив до складу правління компанії. До цього він працював у Міністерстві фінансів України і в Офісі залучення і підтримки інвестицій уряду України.

Для членів Наглядової ради не секрет, що Юрик асоціюється з екс-главою УЗ Кравцовим, втім, вони вирішили, що такий варіант точно краще Марчека, який останнім часом остаточно втратив керованість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наглядова рада "Укрзалізниці" рекомендувала Кабінету міністрів України звільнити Желько Марчека з посади виконуючого обов'язки голови правління компанії.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що Марчек буде звільнений з посади найближчим часом. За його словами, глава УЗ не виправдав довіри.

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