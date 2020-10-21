Стало відомо, де найкраща пенсія у світі

Країною з найкращою пенсійною системою у світі стали Нідерланди, на другій сходинці опинилася Данія, а на третій – Ізраїль. Країни очолили рейтинг уже вдруге поспіль.

Такі дані представлено у Глобальному пенсійному індексі Mercer CFA Institute, передає Bloomberg. Японія посіла 32-ге місце – їй рекомендували підняти пенсійний вік. Україну ж у зазначеному звіті навіть не розглядали.

Список країн із найкращою пенсійною системою:

Нідерланди – 82,6 бала зі 100; Данія – 81,4; Ізраїль – 74,7; Австралія – 74,2; Фінляндія – 72,9; Швеція – 71,2; Сінгапур – 71,2; Норвегія – 71,2; Канада – 69,3; Нова Зеландія – 68,3.

У 2020-му оцінки більше ніж половини розглянутих країн (20 з 39-ти) впали, оскільки світ бореться з наслідками коронавірусу.

Глобальне падіння економік у всьому світі призвело до скорочення пенсійних внесків, більш низької прибутковості інвестицій і збільшення державного боргу в багатьох країнах.

"Це неминуче вплине на майбутні пенсії, а це означає, що деяким людям доведеться працювати довше, а іншим доведеться задовольнятися нижчим рівнем життя після виходу на пенсію", – зазначив автор звіту Девід Нокс.

На його думку, у такій ситуації пенсіонерам доведеться все більше й більше покладатися на самих себе.

Нокс додав, що пенсійні системи, наприклад, в Австрії та Італії, що не накопичили значних приватних коштів, ймовірно, відчуватимуть зростання тиску. Обидві посіли 28-ме і 29-те місця відповідно.

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