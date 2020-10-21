Стало відомо, де найкраща пенсія у світі
Країною з найкращою пенсійною системою у світі стали Нідерланди, на другій сходинці опинилася Данія, а на третій – Ізраїль. Країни очолили рейтинг уже вдруге поспіль.
Такі дані представлено у Глобальному пенсійному індексі Mercer CFA Institute, передає Bloomberg. Японія посіла 32-ге місце – їй рекомендували підняти пенсійний вік. Україну ж у зазначеному звіті навіть не розглядали.
Список країн із найкращою пенсійною системою:
Нідерланди – 82,6 бала зі 100;
Данія – 81,4;
Ізраїль – 74,7;
Австралія – 74,2;
Фінляндія – 72,9;
Швеція – 71,2;
Сінгапур – 71,2;
Норвегія – 71,2;
Канада – 69,3;
Нова Зеландія – 68,3.
У 2020-му оцінки більше ніж половини розглянутих країн (20 з 39-ти) впали, оскільки світ бореться з наслідками коронавірусу.
Глобальне падіння економік у всьому світі призвело до скорочення пенсійних внесків, більш низької прибутковості інвестицій і збільшення державного боргу в багатьох країнах.
"Це неминуче вплине на майбутні пенсії, а це означає, що деяким людям доведеться працювати довше, а іншим доведеться задовольнятися нижчим рівнем життя після виходу на пенсію", – зазначив автор звіту Девід Нокс.
На його думку, у такій ситуації пенсіонерам доведеться все більше й більше покладатися на самих себе.
Нокс додав, що пенсійні системи, наприклад, в Австрії та Італії, що не накопичили значних приватних коштів, ймовірно, відчуватимуть зростання тиску. Обидві посіли 28-ме і 29-те місця відповідно.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні у 2021-му на пенсію у 60 років зможуть вийти тільки ті, хто має 28 років досвіду. Тож мінімальна вимога збільшиться ще на 12 місяців. Водночас, щоб докупити рік стажу, доведеться заплатити 31 680 грн (у січні цього року було 24 937 грн).
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