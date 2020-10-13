Стало відомо, чому в Україні сильно подорожчав газ

В Україні з 1 серпня запрацював ринок газу, який повинен був знизити ціни на блакитне паливо. Але через монополію "Нафтогазу", який продає європейський газ за формулою "Амстердам+", ціни тільки підскочили.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України Валентин Землянський в інтерв'ю UBR. Він пояснив, як повинен працювати ринок газу і як він працює насправді.

Довідка: в Україні з 1 серпня 2020-го відкрито вільний ринок газу для населення. Тепер "Нафтогаз" не зобов'язаний продавати блакитне паливо за встановленими урядом тарифами, ба більше, є різні постачальники і можна вільно вибирати, у кого й за якою ціною купувати.

"З 1 серпня в нас відкривається ринок газу, тобто ті постачальники, які діють на ринку, можуть на свій розсуд вибирати, де закуповувати ресурс, за якою ціною продавати його населенню, яке, зі свого боку, може вибирати між постачальниками ринку. Але за фактом на ринку постачальників залишилося двоє – монополіст НАК "Нафтогаз України" і регіональні збутові компанії. Інші компанії не чинять істотного впливу", – пояснив експерт.

Він зазначив, що на ринку відбувся перекіс через перехід до нової моделі.

Раніше згідно з правилами ПСО регіональна збутова компанія отримувала газ від НАК "Нафтогаз України", розрахований за формулою Кабміну.

Зараз "Нафтогаз" практично не продає ресурс, який видобуває "Укргазвидобування", регіональним збутовим компаніям.

Цей газ знаходиться в сховищах НАК.

У результаті в нас продається газ за ціною, за якою він закуповується за кордоном за віртуальним реверсом, за формулою "Амстердам+".

"Тому, звісно, у нас зростання цін на газ можна порівняти з ростом цін на газ на європейському ринку. Виходить парадоксальна ситуація, коли, з одного боку, МВФ вимагає продавати газ населенню за ринковими цінами, але точно такої ж вимоги не висувають до НАК "Нафтогаз України". І в результаті замість того, щоб український газ продавався на українській біржі і цим самим вирівнював ціну для того, щоб не було різких стрибків, різкого підйому, ми отримуємо абсолютно зворотну ситуацію", – пояснив Землянський.

На його думку, Україна стала більш залежна від коливань цін на газ на європейському ринку, ніж це було до відкриття ринку газу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні тариф на газ взимку може вирости з 5,3 до 7 грн за кубометр. Таке подорожчання пов'язане з піковим періодом споживання блакитного палива.

З 1 січня 2021 можуть почати вимикати газ усім споживачам, хто буде без лічильників. Це передбачено в чинному Законі "Про комерційний облік газу".