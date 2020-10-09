Стало відомо, чи готова Україна до опалювального сезону

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що початок опалювального сезону в Україні в цілому в задовільному плановому стані.

"Газ від НАК "Нафтогаз" отримують всі суб'єкти, розрахунки будуть на достатньому рівні. Я впевнений, що ми почнемо вчасно", – повідомив Чернишов в інтерв'ю для "РБК-Україна".

За його словами, опалювальний сезон почнеться, коли в містах середньодобова температура протягом трьох діб буде триматися на рівні +8 градусів і нижче.

"Водночас рішення про початок опалювального сезону приймається в кожному населеному пункті органом місцевого самоврядування. Але 8 градусів – це вже обов'язок почати опалювальний сезон – тягнути далі неможливо", – додав Чернишов.

При цьому міністр розвитку громад і територій торкнувся питання ризиків, які щороку піднімаються.

"Є досвід минулих років, коли ми могли не дати тепло в деякі міста – Сміла, наприклад, у Львівській області, особливо в минулому році. Наслідком виникнення таких ситуацій, звичайно, є борги. Але в цьому році ми не очікуємо таку ситуацію", – резюмував Чернишов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні опалювальний сезон почнеться у жовтні. Житлові будинки можуть бути підключені до централізованого опалення раніше, ніж об'єкти комунальної сфери.

Соціальні об'єкти починають підключати, якщо температура всередині будівлі не перевищує +16 градусів. Також тепло в батареях позачергово буде з'являтися за індивідуальними заявками.