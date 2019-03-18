Стали відомі витрати на обслуговування Порошенка у 2018 році

У 2018 році на обслуговування президента України Петра Порошенка, його Адміністрації та інших служб витратили 1 млрд гривень.

Таку інформацію оприлюднило Державне управління справами у відповідь на запит "Українських Новин". Безпосередньо на забезпечення діяльності президента і його адміністрації у 2018-му витратили 308 млн гривень.

Пов'язані з авіатранспортом витрати становили 314 млн грн: 243 млн — на функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна", яке перевозить вищих посадових осіб держави; 27 млн — на ремонт повітряних суден; 32 млн — на підготовку і здійснення візитів президента за кордон; 10 млн — на авіаперевезення делегацій на чолі з президентом по Україні, 2,5 млн — на авіаперельоти делегацій із прем'єр-міністром і головою Верховної Ради.

Водночас забезпечення президента, глави Адміністрації і керівників інших державних органів автотранспортом коштувало 244 млн гривень.

На утримання будівель, які належать ДУС, були витрачені 118,5 млн гривень: 102,5 млн — на забезпечення функціонування державних резиденцій і утримання адміністративних будівель, 16 млн — на проведення ремонту приміщень.

Ще 15 млн гривень витратили на проведення офіційних заходів за участю президента, 14 млн — на проведення представницьких заходів, 12,5 млн — на виконання завдань із інформатизації і 7,5 млн — на здійснення повноважень постійним представником президента України в Криму (Херсон).

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що його зарплата на посаді глави держави становить 28 тисяч гривень.

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