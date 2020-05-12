Стали відомі наслідки нафтової війни для Саудівської Аравії
В результаті нафтової війни, яку розв'язала Росія, чистий прибуток саудівської держкомпанії Saudi Aramco у першому кварталі 2020 року впав на 25%.
Як повідомляє "Прайм", у річному вираженні падіння складе 16,661 млрд доларів, проте прогноз за капітальними витратами на 2020 рік зберігається на рівні 25-30 млрд доларів.
Прибуток на акцію за підсумками кварталу склав 0,08 долара проти 0,11 долара попереднього року.
Виторг Saudi Aramco при цьому склав 60,151 млрд доларів, скоротившись на 16,2% у річному вираженні.
Компанія у першому кварталі 2020 року знизила видобуток нафти на 3% в річному вираженні, до 9,8 млн барелів на добу. У першому кварталі 2019 року середньодобовий видобуток Aramco становив 10,1 млн барелів на добу.
Все почалося з провалених переговорів учасників ОПЕК+ 6 березня у Відні. Країнам так і не вдалося домовитися щодо продовження дії угоди: РФ пропонувала залишити видобуток нафти на колишньому рівні. А Саудівська Аравія, найбільший член ОПЕК, виступала за скорочення видобутку через падіння попиту, викликаного поширенням у світі коронавірусу.
Москва пропонувала продовжити угоду на колишніх умовах і тільки на ІІ квартал 2020 року, а Саудівська Аравія – посилити скорочення на 1,5 млн барелів на добу до кінця року.
Ситуація призвела до найбільшого обвалу цін на ринку нафти. Ціна на нафту марки WTI 20 квітня опустилася до нуля, а потім пішла в мінус, до -40 доларів за барель, – встановивши історичний антирекорд.
Минула угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) щодо скорочення видобутку нафти припинила дію 1 квітня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
учасникам переговорів ОПЕК+ 9 квітня не вдалося досягти фінальної угоди саме через позицію Мексики.
10 квітня Мексика пішла назустріч іншим країнам ОПЕК і вирішила скоротити обсяги видобутку нафти.
Пізніше стало відомо, що найбільші виробники нафти домовилися про зниження видобутку на 15% для стабілізації цін в умовах пандемії коронавірусу.
З 1 травня набула чинності угода у форматі ОПЕК+ про обмеження видобутку нафти, в рамках якої скорочення в перші два місяці складе 9,7 мільйона барелів на добу, а до кінця року – 7,7 мільйона барелів на добу.