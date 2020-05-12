Стали відомі наслідки нафтової війни для Саудівської Аравії

В результаті нафтової війни, яку розв'язала Росія, чистий прибуток саудівської держкомпанії Saudi Aramco у першому кварталі 2020 року впав на 25%.

Як повідомляє "Прайм", у річному вираженні падіння складе 16,661 млрд доларів, проте прогноз за капітальними витратами на 2020 рік зберігається на рівні 25-30 млрд доларів.

Прибуток на акцію за підсумками кварталу склав 0,08 долара проти 0,11 долара роком раніше.

Saudi Aramco metallurgprom.org/

Виручка Saudi Aramco при цьому склала 60,151 млрд доларів, скоротившись на 16,2% в річному вираженні.

Компанія у першому кварталі 2020 року знизила видобуток нафти на 3% в річному вираженні, до 9,8 млн барелів на добу. У першому кварталі 2019 року середньодобовий видобуток Aramco становив 10,1 млн барелів на добу.

Все почалося з провалених переговорів учасників ОПЕК+ 6 березня в Відні. Країнам так і не вдалося домовитися про продовження дії угоди: РФ пропонувала залишити видобуток нафти на колишньому рівні. А Саудівська Аравія, найбільший член ОПЕК, виступала за скорочення видобутку через падіння попиту, викликаного поширенням в світі коронавірусу.

Москва пропонувала продовжити угоду на колишніх умовах і тільки на ІІ квартал 2020 року, а Саудівська Аравія – посилити скорочення на 1,5 млн барелів на добу до кінця року.

Ситуація призвела до найбільшого обвалу цін на ринку нафти. Ціна на нафту марки WTI 20 квітня опустилася до нуля, а потім пішла в мінус, до -40 доларів за барель, – встановивши історичний антирекорд.

Минула угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) щодо скорочення видобутку нафти припинила свою дію 1 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Учасникам переговорів ОПЕК+ 9 квітня не вдалося досягти фінальної угоди саме через позицію Мексики.

10 квітня Мексика пішла назустріч іншим країнам ОПЕК і вирішила скоротити обсяги видобутку нафти.

Пізніше стало відомо, що найбільші виробники нафти домовилися про зниження видобутку на 15% для стабілізації цін в умовах пандемії коронавірусу.

З 1 травня набула чинності угода в форматі ОПЕК+ про обмеження видобутку нафти, в рамках якого скорочення в перші два місяці складе 9,7 мільйона барелів на добу, а до кінця року - 7,7 мільйона барелів на добу.

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