''Стала катастрофою'': названо реальну ціну окупації Криму для Росії

Росія витрачає на утримання окупованого Криму мільярди євро зі свого бюджету, оскільки півострів з прибуткового перетворився у збитковий.

Про це йдеться в матеріалі газети Suddeutsche Zeitung, яка наводить розрахунки економічного консультанта Андрія Клименка. Видання пише, що в минулому Крим приносив дохід. Сьогодні ж Москва покриває дві третини кримського бюджету, а також витрачає мільярди доларів на побудову інфраструктури.

Після того, як Україна припинила постачати електроенергію на окупований півострів Кремлю довелося прокладати нову систему електромереж і будувати електростанцію. "Це вилилося Москві в багато мільярдів євро", - говорить Клименко.

Відзначається, що тільки на Кримський міст, який з'єднав окупований півострів з Краснодарським краєм, Росія витратила понад три мільярди євро.

До того ж, відзначається в матеріалі, офіційно Москва обіцяла витратити 11 мільярдів євро на інфраструктуру і туризм у Криму за період з 2015 до 2022 року.

За словами Клименка, це велике перебільшення, адже російська сторона зробила свої розрахунки на припущенні, що окупований Крим будуть відвідувати шість мільйонів туристів на рік. Але до 2017-го їх було не більше, ніж 1,5 мільйона.

Водночас за словами політолога Євгенії Горюнової, на півострові живе 2,3 мільйона осіб, із них 600 тисяч – це пенсіонери. Тому за останні чотири роки Москва витратила на їх утримання 5,4 мільярда євро.

"Крим став найдорожчим регіоном для Кремля. Він навіть дорожчий, ніж Кавказ", - додає Клименко. Прямі втрати Росії через анексію української території пов'язані ще і з санкціями ЄС і США проти російських компаній, чиновників і бізнесменів, збиток від яких вимірюється мільярдами доларів.

"Хоча санкції були введені проти РФ не тільки за Крим. Тому важко визначити, скільки Москва втратила насправді саме через агресію на півострові. Bloomberg Business Agency підрахувало, що російська економіка стала на 10% меншою, ніж очікувалося. І причина цього саме її війна проти України і окупація Криму. Також Москва страждає через падіння цін на нафту. Однак, Bloomberg вважає, що санкції коштували Москві мінімум 6% ВВП за останні чотири роки", - йдеться в статті.

За підрахунками Клименка, агресор втрачає до 20 мільярдів євро щорічно.

Анексія Криму 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, за оцінками західних аналітиків, російська економіка втратила понад $150 мільярдів у результаті введених Заходом санкцій через анексію Криму. Через п'ять років після анексії витрати Росії продовжують рости.

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