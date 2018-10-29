"Єврономери" потіснили: в Україні "просів" ринок нових авто

Після серпневого максимуму, продажі нових автомобілів суттєво сповільнили зростання: у вересні було продано 6,96 тис. автомобілів, що на 9,5% менше, ніж у серпні цього року і на 16% менше, ніж у вересні 2017-го. Про це пише UBR.ua.

Замість очікуваних продажів у 120 тис. одиниць нових автомобілів, за підсумками року експерти говорять про зниження продажів на 25%. Виною всьому — активне завезення в Україну б/в автомобілів і пасивність влади щодо "єврономерів".

Пільгові ставки акцизу на ввезення б/в авто, термін дії яких закінчується у кінці року, суттєво пожвавив ринок. За перші 8 місяців 2018-го в Україну вже ввезено до 74 тис. старих авто. За вересень додасться ще 15 тис., прогнозують експерти і нагадують, що в 2017-му в країну було поставлено майже 57 тис. б/в автомобілів.

На початку 2018 року експерти робили ставку на ріст продажів нових авто приблизно до 100-120 тис. Зараз вони будуть раді, якщо до кінця січня пощастить "прилаштувати" хоча б 90 тис. штук. Прогнози на 2019-й також невеселі. "З урахуванням невизначеності щодо прийняття законів, які регулюють ввізні акцизи і мита, більшість імпортерів дуже обережно підходять до планування продажів на 2019 рік. Продажі з невеликим ростом у 5-10% щодо поточного року виглядають цілком оптимістично",— зауважив директор офіційного дилерського центру FORD "ВіДі-Край Моторз" Віталій Дорофєєв.

Як писав OBOZREVATEL, пільгові ставки для б/в автомобілів в Україні подовжувати швидше за все не будуть. Однак можуть здешевити розмитнення. Парламент готує до розгляду одразу два законопроекти №8487 і 8488, які зменшать митні збори не тільки зі старих авто, але й із нових. Їхній розгляд заплановано на 6 листопада.