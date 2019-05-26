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Експерт назвав запоруку стабільності тарифів для населення в Україні

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Покладання спецзобов’язань з метою субсидування населення (послуги загальносуспільного інтересу, PSO - Public Service Obligation) на підприємства теплової генерації підвищить тарифи на електроенергію. Про це в ефірі "Телеканалу 112" заявив президент "Першої енергетичної асоціації України" Василь Котко.

Коментуючи пропозиції окремих політиків про покладання PSO на теплову генерацію, Котко охарактеризував це як відвертий популізм.

"Абсолютно чіткий популізм. Ніякого відношення до економіки це не має. Ніякої логіки тут немає. Це все одно, що у бідняка вимагати, щоб він ще благодійністю займався. Справа в тому, що теплова генерація, ТЕС, у них і зараз собівартість і ціни високі. Чому? Тому що працюють на вугіллі. Або, наприклад, ТЕЦ працюють на газі – у них ще вищі ціни. Компанії, що виробляють електроенергію на ТЕС, теплових електростанціях, у них рентабельність невисока" - стверджує Котко.

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Котко переконаний, що покладання PSO на підприємства теплової генерації, які мають високу собівартість через те, що вироблять електроенергію з вугілля та природного газу, матиме наслідком зростання цін на електроенергію.

Експерт вважає економічно обґрунтованим покласти PSO на підприємства атомної та гідроенергетики, які мають низьку собівартість виробництва, й після запуску ринку електроенергії з 1 липня зможуть продавати електроенергію споживачам напряму, внаслідок чого прибуток цих підприємств збільшиться.

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"В "Енергоатому" з'явиться ресурс. В "Укргідроенерго" те ж саме. В цьому (покладання PSO на "Енергоатом" та "Укргідроенерго" - ред.) економічна логіка є" - вважає Котко.

Нагадаємо, державна компанія "Енергоатом", найбільший виробник електроенергії в країні, заявила про готовність субсидіювати населення за рахунок свого прибутку після введення з 1 липня другого етапу енергореформи.

"Ми при спільній робочій групі Міненерго висловилися, що готові брати участь у підтримці тарифів для населення. Тобто новий ринок не повинен призвести до зростання тарифів для населення", - заявив під час круглого столу, присвяченого запуску нового енергоринку генеральний директор ВП "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бедін.

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З 1 липня набуває чинності Закон "Про ринок електричної енергії", згідно якого розпочнеться другий етап реформи енергосектору - запрацює ринок двосторонніх договорів, споживачі зможуть обирати постачальника, який запропонує кращу ціну і якість послуг. Реалізація передбачених Законом України "Про ринок електричної енергії" реформ призведе до лібералізації ринку електроенергії України та його функціонування на конкурентних засадах по європейській моделі.

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Тема
Реформа ринку електроенергії
Особа
Василь Котко
Місце
Україна
Тег
реформа
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
если не получается,то нахуя было басни рассказывать про волшебство "рынка"и прочей хуеты.типа частной собственности на средства производства,особенно в плане стратегических отраслей хозяйства,йоб вашу в нащадков номенклатуры,спекулянтоаюв и бандитов матнихай!
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Мир Миру
Мир Миру
Логіка є у тому, щоб на внутрішньому ринку продавати найдешевшу електроенергію.
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Мир Миру
Мир Миру
"Енергоатом" фізично не зможе укласти прямі договори з усіма споживачами. Та й навіщо, коли завжди цим займались обленерго .
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