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Стабільними тарифи на електроенергію для населення залишаться протягом 1,5 років – експерт

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​Завдяки покладанню спецзобов’язань по субсидуванню населення на "Енергоатом" та "Укргідроенерго" тарифи на електроенергію для населення залишаться на нинішньому рівні щонайменше протягом 1,5 року.

Про це в ефірі телеканалу News One заявив позаштатний радник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех.

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"Сьогодні тарифи на електричну енергію, що відпускається населенню, стримуються. Є крос-субсидування за рахунок тарифів юридичних осіб. Люди хочуть знати, як довго будуть в ліберальному ринку тарифи для населення стримуватися. Не менше ніж півтора року, якщо виходити з проекту постанови Кабміну про покладання спеціальних обов’язків (послуги загальносуспільного інтересу, PSO - Public Service Obligation – ред.)" - вважає він.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України запропонувало покласти на компанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго" спеціальні зобов'язання з постачання електроенергії населенню до 31 грудня 2020 року, щоб забезпечити стабільність тарифу на електроенергію для населення в умовах функціонування з 1 липня 2019 року нового оптового ринку електроенергії.

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"Я вважаю, що пропозиції, що були подані до уряду, працездатні, вони вирішують проблему. Генеруючі компанії, в складі якої електростанції, що працюють на вугіллі, в них висока собівартість - у "Західенерго", "Дніпроенерго","Донбасенерго". І покладання спеціальних обов’язків на ці компанії приведе до збільшення ціни електроенергії. Спеціальним обов’язком є продати певну кількість електроенергії за ціною, що не менша, ніж собівартість. В "Енергоатому" собівартість низька, в "Укргідроенерго"паливної складової взагалі немає, там дуже низька собівартість", – стверджує експерт.

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​Нагадаємо, представник "Енергоатому" під час круглого столу, присвяченого запуску нового ринку електроенергії, заявив, що компанія виступає за введення реформи з 1 липня 2019 року та готова забезпечити, щоб відкриття оптового ринку не вплинуло на тарифи для населення. "Ми при спільній робочій групі Міненерго висловилися, що готові брати участь у підтримці тарифів для населення. Тобто новий ринок не повинен призвести до зростання тарифів для населення", – заявив 16 травня генеральний директор "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бедін.

Раніше повідомлялося, що покладання спецзобов’язань на теплогенеруючі компанії призведе до стрімкого зростання тарифів на електроенергію для населення.

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Тема
Реформа ринку електроенергії
Місце
Україна
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
хоть что то радует,.если не наебут,как обычно.
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Мир Миру
Мир Миру
Різниця у цінах на електроенергію для населення і промисловості несе в собі корупційні ризики.
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