Стабільна роботи підприємств допоможе Україні вистояти і пройти через кризу, викликану коронавірусом, з мінімальними втратами. Саме тому державі і бізнесу слід об’єднатися заради спільної мети. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив український бізнесмен, акціонер SCM, Рінат Ахметов.

"Зараз ситуація складна у всіх – й у світі, і в нашій країні. І в маленьких, і в середніх, й у великих. До того ж, я вже говорив і повторю – те, що для одних країн "легкий кашель", для нас – "запалення легенів". Тому із самого початку епідемії та карантину ми закликали всіх об'єднати зусилля для економічного порятунку України", - сказав Ахметов.

За його словами, в таких умовах робота підприємств дуже важлива для економіки та відновлення країни.

"Зараз для нас, SCM, найголовніше – зробити все необхідне, щоби захистити наших співробітників. Зберегти їхнє здоров'я й робочі місця. Я впевнений, що стабільна робота підприємств – це саме той локомотив, який допоможе країні вистояти і пройти через цю кризу з мінімальними втратами. Зрозуміло, ні про які скорочення людей не йдеться. Це наше тверде рішення", - зазначив він.

Разом з тим Рінат Ахметов нагадав, що його Фонд, представники бізнесів SCM, і представники футбольного клубу "Шахтар" беруть участь у роботі антикризових штабів у регіонах і містах. Тому що у всіх зараз загальна мета – допомогти регіональним і місцевим властям, допомогти Україні подолати епідемію.

"Ми допомагаємо, насамперед, лікарням і нашим лікарям – закуповуємо ШВЛ та інше обладнання. Це й тести для виявлення вірусу, і засоби захисту для медиків і багато іншого. Закуповуємо саме те, що потрібно кожній конкретній області – працюємо в тісній співпраці з МОЗ і регіональними антикризовими штабами, якими керують губернатори й мери", - додав акціонер SCM.

Як повідомлялося, Рінат Ахметов був одним з перших українських бізнесменів, які прийняли рішення допомогти Україні в боротьбі з коронавірусом. Для цього він об’єднав усі ресурси – благодійного фонду, ФК "Шахтар", компаній ДТЕК, Метінвест та інших активів SCM, а також виділив на боротьбу з COVID-19,3 млн грн.

Окрім того, Фонд Ріната Ахметова придбав для всієї країни 300 тисяч експрес-тестів на коронавірус. Вони передані до Стабілізаційного фонду, ініційованого президентом України, та надходять у регіони.