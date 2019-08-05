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"За чий рахунок Зе-школа була!" Українців обурили витрачені Зеленським бюджетні гроші

13.2т Читати матеріал російською

Місяць роботи президента Володимира Зеленського і співробітників ОП обійшовся бюджету України майже в 78 млн гривень.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook блогер Mason Lemberg з посиланням на дані Державної казначейської служби України. Варто зазначити, що місяць роботи п'ятого президента Петра Порошенка і його адміністрації коштував українцям у середньому 65 млн грн, це на 12,7 млн гривень менше, ніж 30 днів роботи Зеленського.

Зеленський і Богдан

Зеленський і Богдан

"77 796 201 грн – сума бюджетних коштів, витрачених на утримання пана Зеленського і його свити за червень 2019 року. 78 млн за 1 місяць. На фоні цього досить цікаво виглядає його пролетарсько-гопівський піар про "ссиш, продай авто і зроби дорогу", "ссиш-то, а не літайте літаками, а не доїть бюджет і робіть дороги". А взагалі – так, епоха бідності закінчилася. Для них. Почалася епоха кіно для лохів", – написав блогер.

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Так, на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президента України й Адміністрації президента України державна казначейська служба України за п'ять місяців (січень-травень) виділила 326 527 436,87 грн, а за шість місяців (січень-червень ) – 404 323 637,51 грн.

"За чий рахунок Зе-школа була!" Українців обурили витрачені Зеленським бюджетні гроші

Різниця між показниками витрат за січень-червень та січень-травень становить 77 796 200,64 грн.

У мережі гнівно відреагували на інформацію: "І це тільки криворізька шпана обійшлася в цю суму. Без урахування коштів на утримання і задоволення інтересів всіх бенефіціарів держперевороту", "Барига", "Ну не заздріть. Для нових облич – нова епоха", "А до речі, що там із незаконним держфінансуванням діяльності організації, не передбаченим у видатковій частині бюджету – "Офісу президента", "Ну, тепер ясно, за чий рахунок ця Зе-школа була", "Ого, нічого собі якісь дорогі квитки на рейс МАУ Київ – Одеса!".

"За чий рахунок Зе-школа була!" Українців обурили витрачені Зеленським бюджетні гроші
"За чий рахунок Зе-школа була!" Українців обурили витрачені Зеленським бюджетні гроші
"За чий рахунок Зе-школа була!" Українців обурили витрачені Зеленським бюджетні гроші
"За чий рахунок Зе-школа була!" Українців обурили витрачені Зеленським бюджетні гроші
"За чий рахунок Зе-школа була!" Українців обурили витрачені Зеленським бюджетні гроші
"За чий рахунок Зе-школа була!" Українців обурили витрачені Зеленським бюджетні гроші
"За чий рахунок Зе-школа була!" Українців обурили витрачені Зеленським бюджетні гроші
"За чий рахунок Зе-школа була!" Українців обурили витрачені Зеленським бюджетні гроші
"За чий рахунок Зе-школа була!" Українців обурили витрачені Зеленським бюджетні гроші
"За чий рахунок Зе-школа була!" Українців обурили витрачені Зеленським бюджетні гроші
"За чий рахунок Зе-школа була!" Українців обурили витрачені Зеленським бюджетні гроші
"За чий рахунок Зе-школа була!" Українців обурили витрачені Зеленським бюджетні гроші

Як повідомляв OBOZREVATEL, перетворення Українського дому в новий офіс президента коштуватиме 300 млн грн і займе приблизно рік.

Також повідомлялося, що на початку серпня Зеленський звернувся до нардепа Андрія Іванчука і домігся від нього 175 млн гривень для будівництва дороги на Івано-Франківщині.

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Особи
Петро Порошенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
бюджет Офіс президента
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филипп филипыч
филипп филипыч
красавчик крошка зе. всех обманул
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Вітаю справжніх патріотів зі справжнісіньким розводом вас, наче кошенят!!@!!
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