США звинуватили в економічному тероризмі і пригрозили наслідками

Влада США повинні адаптуватися до глобальних змін, в іншому випадку вони лише погіршать власну ізоляцію.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, передає ІноTV. Як зазначено, Вашингтон ризикує викликати ще більше відторгнення у світових держав і близькосхідних держав, якщо продовжить нав'язувати свою волю за допомогою санкцій і тарифів.

Заріф, який не так давно потрапив в чорний список США "за виступ від імені свого уряду", наголосив, що Тегеран продовжує налагоджувати відносини зі своїми сусідами. Водночас американський президент Дональд Трамп намагається підірвати зовнішні зв'язки Ісламської республіки за допомогою економічних і дипломатичних обмежень.

Міністр також звернув увагу на те, що Китай і Росія виступають проти того, як США поводяться з ними останнім часом. За словами Заріфа, Пекіну не подобається розв'язана проти нього торгова війна, а Москві - нападки Вашингтона, який звинувачує її в порушенні Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД).

"Тим часом адміністрація Трампа без особливого успіху спробувала зібрати міжнародну коаліцію проти Ірану. Влада США оголосила про створення ініціативи для захисту морських шляхів, але ці плани не отримали підтримки Німеччини і були прохолодно зустрінуті Францією, яка вважала за краще варіант, запропонований Британією", - сказано в матеріалі.

Путін і Трамп розірвали ДРСМД vesty.co.il

Автор вказує, що ЄС висловив "жаль" з приводу цього рішення США і пообіцяв продовжити роботу з Іраном. "Китай і Росія також критично поставилися до цього кроку, але після того, як Трамп оголосив про нові тарифи проти Пекіна і відмовився від ДРСМД з Москвою, зближення з Вашингтоном на цьому фронті також виявилося віддаленою перспективою", - підсумував автор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 серпня США і Росія вийшли з російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. У НАТО заявили, що вина в цьому повністю лежить на Москві.

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