США звинуватили росіян в обході санкцій

Міністерство юстиції США пред'явило звинувачення п'ятьом співробітникам однієї з найбільших російських транспортно-логістичних компаній "Совфрахт" в постачанні авіапалива в Сирію в обхід американських санкцій.

Росіян звинувачують в змові з метою порушення закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваженнях та в змові з метою відмивання грошей, повідомляє РБК.

Зокрема, ще в жовтні 2016 року проти "Совфрахта" були введені санкції за діяльність в Криму, російській компанії заборонили проводити розрахунки в доларах. Однак "Совфрахт" використав підставне підприємство Maritime Assistance LLC для поставок авіапалива в Сирію.

В результаті Maritime прийняла на себе частину зобов'язань "Совфрахта" і виплачувала кошти компаніям, які раніше укладали контракти з росіянами. Ці дії дозволили підсудним проводити транзакції в доларах, які проходили через американську фінансову систему, незважаючи на санкції.

Паливо поставлялося в Сирію на танкерах, якими володіла російська компанія "Транспетрочарт". Мінфіну США вдалося розпізнати транзакції "Совфрахта". За даними відомства, 11 травня 2017 року були не заблоковані два перекладу від "Совфрахта" в Сирію через США на суму 2,9 млн доларів.

У відповідній справі також були замішані троє сирійців.

"Обвинувачені змовилися не піддаватися нашим санкцій проти Сирії, ставлячи під загрозу як інтереси США в регіоні, так нашу зовнішню політику і національну безпеку... Санкції перешкоджають підтримці Сирією тероризму і використанню зброї масового знищення", - заявив помічник генпрокурора з нацбезпеки Джон Демерс.

Співробітникам "Совфрахта" і сирійцям загрожує до 20 років в'язниці і штрафи.

Нагадаємо, 6 квітня Мінфін США вніс до списку санкцій сімох російських бізнесменів та 17 високопосадовців, а також 14 компаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше Державна дума Росії проголосувала за поправки до Кримінального кодексу РФ, що встановлюють відповідальність за виконання санкцій іноземних держав на території країни, а також прийняла законопроект про протидію американським санкціям.