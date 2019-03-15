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США зважилися на нищівний удар по другу Путіна: що загрожує Венесуелі

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США розглядають можливість введення фінансових санкцій, які заборонили б Visa, Mastercard та іншим фінансовим установам обробляти і проводити операції у Венесуелі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопосадовця з адміністрації американського лідера Дональда Трампа. Подібний крок, за його словами, стане ще однією спробою посилити тиск на режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

"Мета цих санкцій — продовжувати позбавляти незаконний режим Мадуро доступу до засобів і можливості красти у венесуельців", — додав співрозмовник агентства.

У разі запровадження обмеження будуть спрямовані на венесуельську еліту і лояльні до голови Боліваріанської Республіки групи (наприклад, військових), зазначив чиновник.

Міністерство інформації Венесуели не прокоментувало цю інформацію.

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За словами неназваного співрозмовника Reuters, потенційні фінансові обмеження, про які йдеться, Вашингтон спланував ще задовго до січневих подій — після ухвалення "аналогічних" обмежень щодо Ірану, Північної Кореї, Сирії та меншою мірою Росії.

Санкції, як зазначило джерело, будуть спрямовані на те, щоб загалом заблокувати доступ державних фінансових установ до міжнародної фінансової системи, включаючи спробу змусити піти з ринку постачальників кредитних карт, а також відключити владу від системи обміну банківськими повідомленнями SWIFT. Крім того, конкретні фінансові установи, які нібито підтримують Мадуро, можуть бути об'єктами санкцій.

Ніколас Мадуро

Ніколас Мадуро

Як повідомляв OBOZREVATEL, після того як у січні глава венесуельських нацзборів Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом, а багато західних країн, зокрема США, його підтримали, адміністрація Трампа ухвалила вже кілька пакетів санкцій щодо уряду Мадуро, його політичних союзників та венесуельської нафтової держкомпанії PDVSA.

Пізніше Вашингтон пригрозив Каракасу ще жорсткішими заходами.

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Особи
Хуан ГуайдоНіколас Мадуро
Місце
США
Теги
санкцииСШАVISAMasterCard
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А вот у порошенко нет друзей, ибо холоп)))))
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Дойдет до того, что эти карты пиндосов visa и master card не будут получать прибыль ни в одной стране, перейдут на свои карты))) С бандер прибыли не будет, эти нищие сами пытаются нажиться, грабя пользователей этих карт)))
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Ponomarenko Oleksandr
Ponomarenko Oleksandr
На венесуэле "друг рашки" (шампанское в студию!) Трамп тренируется, отрабатывает - как нагнуть поэффективнее маленького закомплексованого микрогитлера Вовочку и 125 млн его дерьма - рабов! Побежал за поп-корном в предкушении праздника души. Уроды - без СВИФТА и интернета, нормальной жратвы , но с идиотом вовочкой - хорошо ведь! А - козлы?
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