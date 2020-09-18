США зупинять "Північний потік-2" за всяку ціну, – депутат Європарламенту

США хочуть зупинити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" за всяку ціну.

Таку заяву зробив депутат Європарламенту від Німеччини Максиміліан Крах у коментарі російському ресурсу RT. За його словами, всередині американської делегації ЄП йдуть певні дискусії щодо проєкту.

"Під час кожної нашої зустрічі я запитував у представника США, чому вони вводять незаконні санкції щодо третіх сторін. Відповідь завжди одна й та сама: "Наш уряд зробить усе можливе, щоб зупинити цей проєкт", – сказав парламентар.

Крах уважає, що "Північний потік-2" складе конкуренцію американському сланцевому газу і вже наявним газопроводам. На його думку, американська сторона побоюється, що налагодження економічних зв'язків між Берліном і Москвою в енергетичній сфері зробить німецьку сторону більш незалежною від впливу США.

США і низка європейських держав виступають проти спорудження російського газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від постачання російського газу. Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Німеччини не відкинула зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Навального. При цьому багато німецьких політиків закликали канцлерку Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

11 вересня в Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо ПП-2.

У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України.