США зупинять "Північний потік-2" за всяку ціну, – депутат Європарламенту

Валентина Гембарська Економіка 10:05, 18.09.2020 Оновлено: 10:51, 18.09.2020

США хочуть зупинити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" за всяку ціну.

Таку заяву зробив депутат Європарламенту від Німеччини Максиміліан Крах у коментарі російському ресурсу RT. За його словами, всередині американської делегації ЄП йдуть певні дискусії щодо проєкту.

"Під час кожної нашої зустрічі я запитував у представника США, чому вони вводять незаконні санкції щодо третіх сторін. Відповідь завжди одна й та сама: "Наш уряд зробить усе можливе, щоб зупинити цей проєкт", – сказав парламентар.

Крах уважає, що "Північний потік-2" складе конкуренцію американському сланцевому газу і вже наявним газопроводам. На його думку, американська сторона побоюється, що налагодження економічних зв'язків між Берліном і Москвою в енергетичній сфері зробить німецьку сторону більш незалежною від впливу США.

США і низка європейських держав виступають проти спорудження російського газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від постачання російського газу. Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Німеччини не відкинула зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Навального. При цьому багато німецьких політиків закликали канцлерку Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

11 вересня в Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо ПП-2.

У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України.

Коментувати
Економіка

Дивіться також

"Слуга народу" забрала із субсидій 2,2 млрд грн і віддала їх на ремонт доріг

Європарламент проголосував за санкції проти Лукашенка та Росії

Генштаб ЗСУ придбав позолочені ручки Parker на 300 тисяч гривень

Арахамія заявив, що заблокує створення ТСК щодо "вагнерівців"

Україна не впустить хасидів із Білорусі – МВС