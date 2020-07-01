США зробили останній крок, щоб зупинити "Північний потік-2"

Сенат (верхня палата Конгресу США) вніс нові санкції проти російського газопроводу в обхід України "Північний потік – 2" в проєкт оборонного бюджету.

Про це повідомив сенатор-республіканець Стів Вомак у себе в Twitter. Під санкції повинні потрапити не тільки будівельники газопроводу, але також пов'язані з ним порти, юристи та страхові компанії.

"(Президент РФ Володимир. - Ред.) Путін хоче використовувати газопровід "Північний потік – 2" в якості інструменту тиску. Він хоче підірвати наших союзників в Україні та Польщі і збільшити залежність від російського газу. Я пишаюся тим, що став співавтором санкцій, щоб зупинити його будівництво, і аплодую Сенату за внесення цього пріоритету в бюджет національної оборони", – зазначив він.

США внесли санкції в оборонний бюджет Twitter Стіва Вомака

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

В даний час "Північний потік-2" передбачається ввести в експлуатацію в кінці 2020-го – початку 2021 року. Добудувати залишилося менше 10% магістралі, але цьому перешкоджають численні проблеми.

США і низка європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу. Роботи по будівництву "Північного потоку-2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, щонабули чинності у грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, основною є позиція США, санкції яких вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи і відкликати свої кораблі. У Росії вважають за можливе завершити роботи з допомогою власних суден, серед них називають трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

У Німеччині закликали відповісти на такі дії Вашингтона санкціями як щодо авторів американських обмежувальних заходів, так і у вигляді мит на зріджений природний газ з США.

20 червня стало відомо, що "Газпром" переписав своє судно "Академік Черський" на чинний в Росії фонд STIF. Таким чином компанія знайшла спосіб добудувати "Північний потік-2".