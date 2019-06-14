США зробили крок до потужного удару по газопроводу Путіна

До Конгресу Сполучених Штатів внесли законопроект, яким передбачено введення санкцій стосовно російського газопроводу "Північний потік-2".

Документ ініціює введення обмежувальних заходів проти "Північного потоку-2", по якому транспортуватиметься газ із Росії до Німеччини, а також проти інших російських газопроводів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Закон про співпрацю у галузі енергетичної безпеки із союзниками у Європі, або Акт ESCAPE зміцнює енергетичну безпеку, надаючи їм стабільну і надійну американську енергію", — повідомив сенатор Джон Баррассо, який вніс відповідний проект.

За його словами, європейські союзники США все більше залежать від російського газу. Водночас Росія продовжує підривати мир і безпеку у Європі, використовуючи газ як геополітичну зброю.

"Трубопровід, який транспортуватиме природний газ із Росії до Німеччини, зробить Європу ще більш залежною від російського газу, підірвавши диверсифікацію європейських джерел енергії, поставок і маршрутів", — резюмував сенатор.

При цьому напередодні у Палаті представників також зареєстрували законопроект про введення санкцій проти компаній, пов'язаних із будівництвом "Північного потоку-2".

Вашингтон захотів ввести жорсткі санкції проти "Північного потоку-2"

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі із європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Росія прокладає газові маршрути в обхід України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.