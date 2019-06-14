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США зробили крок до потужного удару по газопроводу Путіна

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До Конгресу Сполучених Штатів внесли законопроект, яким передбачено введення санкцій стосовно російського газопроводу "Північний потік-2".

Документ ініціює введення обмежувальних заходів проти "Північного потоку-2", по якому транспортуватиметься газ із Росії до Німеччини, а також проти інших російських газопроводів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Закон про співпрацю у галузі енергетичної безпеки із союзниками у Європі, або Акт ESCAPE зміцнює енергетичну безпеку, надаючи їм стабільну і надійну американську енергію", — повідомив сенатор Джон Баррассо, який вніс відповідний проект.

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За його словами, європейські союзники США все більше залежать від російського газу. Водночас Росія продовжує підривати мир і безпеку у Європі, використовуючи газ як геополітичну зброю.

"Трубопровід, який транспортуватиме природний газ із Росії до Німеччини, зробить Європу ще більш залежною від російського газу, підірвавши диверсифікацію європейських джерел енергії, поставок і маршрутів", — резюмував сенатор.

При цьому напередодні у Палаті представників також зареєстрували законопроект про введення санкцій проти компаній, пов'язаних із будівництвом "Північного потоку-2".

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Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі із європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Північний потік - 2Санкції проти Росії
Місце
США
Теги
Новини РосіїсанкцииПівнічний потік - 2
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А Меркель сказала что он будет построен, посмотрим чего стоит весь конгресс США против одной немецкой женщины.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Исаев Денис, стройте, стройте. Когда вдруг, нечаянно, один из них пи.данёт, тогда и посмеёмся вместе.
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Исаев Денис
Исаев Денис
Вакула Кузнец, Два года ещё, за это время можно и третий поток построить.
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
СП-2 будет построен, смиритесь. Придется идти к России с повинной головой, бить, так сказать, челом, и тогда, может быть, добрая матушка Россия согласится дать немножко газу вашей ГТС. Хотя лично я бы показала вам фигу и шиш.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Petrova Kristina, ты дура, тебе ли рассуждать о сп2, если ты до сих пор не знаешь, что "фигу и шиш" это одно и то же.
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