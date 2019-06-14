США зробили крок до потужного удару по газопроводу Путіна

До Конгресу Сполучених Штатів внесли законопроект, яким передбачено введення санкцій стосовно російського газопроводу "Північний потік-2".
Документ ініціює введення обмежувальних заходів проти "Північного потоку-2", по якому транспортуватиметься газ із Росії до Німеччини, а також проти інших російських газопроводів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Закон про співпрацю у галузі енергетичної безпеки із союзниками у Європі, або Акт ESCAPE зміцнює енергетичну безпеку, надаючи їм стабільну і надійну американську енергію", — повідомив сенатор Джон Баррассо, який вніс відповідний проект.
За його словами, європейські союзники США все більше залежать від російського газу. Водночас Росія продовжує підривати мир і безпеку у Європі, використовуючи газ як геополітичну зброю.
"Трубопровід, який транспортуватиме природний газ із Росії до Німеччини, зробить Європу ще більш залежною від російського газу, підірвавши диверсифікацію європейських джерел енергії, поставок і маршрутів", — резюмував сенатор.
При цьому напередодні у Палаті представників також зареєстрували законопроект про введення санкцій проти компаній, пов'язаних із будівництвом "Північного потоку-2".
Вашингтон захотів ввести жорсткі санкції проти "Північного потоку-2"
Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі із європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.
Росія прокладає газові маршрути в обхід України
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проект поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
4 квітня Європарламент остаточно схвалив поправки до Газової директиви.
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