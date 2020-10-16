США зняли заборону на польоти над Кримом

Роман Груша Економіка 11:39, 16.10.2020 Оновлено: 11:42, 16.10.2020

США дозволили своїм авіакомпаніям польоти в певних районах зони повітряної відповідальності Сімферополя.

Скасування заборони відбудеться 27 жовтня. Про це повідомляється у заяві Федерального авіаційного управління, опублікованій на сайті Федерального реєстру США.

"У зв'язку зі зниженням ризиків для цивільної авіації ця поправка не передбачає продовження заборони на польоти в зазначених районах Сімферополя", – йдеться у повідомленні.

США відзначили, що Росія буде продовжувати заявляти нелегітимні територіальні претензії і підтримувати постачальників аеронавігаційних послуг, які конкурують з українськими компаніями.

"Однак Україна продемонструвала, що як і раніше має намір вживати необхідних заходів для скорочення ризиків польотної безпеки в зоні повітряної відповідальності Сімферополя", – резюмували представники Федерального авіаційного управління.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Командування ВПС США в Європі і Африці звинуватило льотчиків російських винищувачів у непрофесійних і небезпечних діях під час перехоплення американського бомбардувальника над Чорним морем. Зокрема, 28 серпня Су-27 ВКС РФ пролетів просто перед носом стратегічного американського B-52, такий маневр називають "лобовим ударом".

  • Американський публіцист Том Роган заявив, що останні спроби перехоплення винищувачами Повітряно-космічних сил Росії військових літаків США розкрили "немислимі помилки" НАТО. За його словами, Альянс нібито виявився неготовим до відбиття "російського вторгнення".

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