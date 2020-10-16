США зняли заборону на польоти над Кримом
США дозволили своїм авіакомпаніям польоти в певних районах зони повітряної відповідальності Сімферополя.
Скасування заборони відбудеться 27 жовтня. Про це повідомляється у заяві Федерального авіаційного управління, опублікованій на сайті Федерального реєстру США.
"У зв'язку зі зниженням ризиків для цивільної авіації ця поправка не передбачає продовження заборони на польоти в зазначених районах Сімферополя", – йдеться у повідомленні.
США відзначили, що Росія буде продовжувати заявляти нелегітимні територіальні претензії і підтримувати постачальників аеронавігаційних послуг, які конкурують з українськими компаніями.
"Однак Україна продемонструвала, що як і раніше має намір вживати необхідних заходів для скорочення ризиків польотної безпеки в зоні повітряної відповідальності Сімферополя", – резюмували представники Федерального авіаційного управління.
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