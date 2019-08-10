США змусили друга Путіна відмовитися від масштабного проекту

Компанія UC Rusal, засновником якої є російський олігарх Олег Дерипаска, може відмовитися від будівництва в США заводу з виробництва плоского алюмінієвого прокату для автопрому.

Фінансовий директор US Rusal Олександра Бурик повідомила, що це може статися через тиск з боку Вашингтона, передає РБК.

"Ця ситуація ставить під загрозу майбутнє проекту. Ми як і раніше зберігаємо прихильність до проекту і хочемо рухатися вперед, проте, враховуючи зростаючий тиск, не виключаємо можливості виходу з нього", – зазначила Бурик.

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UC Rusal планував реалізувати спільний проект з американським холдингом Braidy Industries.

Однак угоду між компаніями попросили перевірити кілька конгресменів від Демократичної партії – вони звернулися до голови Мінфіну США Стівена Мнучіна.

Зокрема, сенатор Рон Уайден закликав оцінити наслідки угоди для нацбезпеки.

UC Rusal, засновником якої є російський олігарх Олег Дерипаска, може відмовитися від будівництва в США заводу

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесені 210 імен — 114 високопосадовців РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

У квітні США внесли до санкційного списку сімох російських бізнесменів і 17 високопосадовців, а також 14 компаній. Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило конгрес про намір завершити дію санкцій проти російських компаній En+, Rusal і "Євросибенерго", президентом яких був Дерипаска, оскільки вони пішли на суттєву реструктуризацію і зміни у корпоративному управлінні.

17 січня 2019 року Міністерство фінансів США дало компаніям Дерипаски відтермінування від набуття чинності американськими санкціями.

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