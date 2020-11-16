США змінили ультиматум щодо TikTok заради Трампа

Комітет з іноземних інвестицій США відклав крайній термін, за який Китай повинен продати сервіс для створення і перегляду коротких відео TikTok.

Дедлайн був перенесений на 15 днів – до 27 листопада. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Це трапилося після того, як китайська ByteDance Ltd звернулася в апеляційні суди США, щоб оскаржити припис адміністрації американського лідера Дональда Трампа про продаж активів.

У Міністерстві фінансів США відзначили, що це рішення "дає сторонам додатковий час, щоб знайти рішення, відповідне указу" президента.

Заборона роботи сервісу на території Сполучених Штатів була ініціативою чинного президента. Зокрема, американський лідер ініціював повну зупинку TikTok 12 листопада.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

Трамп оголосив, що робота програми TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня воно не буде продано американській компанії.

3 серпня Microsoft почала переговори з Білим домом, щоб перешкодити адміністрації Трампа заборонити TikTok.

У Пекіні різко розкритикували американську адміністрацію за тиск на соцмережу, назвавши ситуацію c TikTok відкритим залякуванням.

Раніше в США заявили, що в найближчі дні введуть додаткові заходи боротьби з загрозами національній безпеці з боку китайського програмного забезпечення.

7 серпня стало відомо, що Трамп підписав указ "Про боротьбу з загрозою TikTok" і подібний указ про протистояння "загрозі" китайського мобільного додатка WeChat.