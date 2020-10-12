США зібралися витиснути Росію з газового ринку Європи

Американські виробники зрідженого природного газу приготувалися заповнити Європу паливом на тлі відновлення цін на сировину. Таким чином, американський ЗПГ буде конкурувати з російським газом на енергоринку Європейського Союзу.

Зокрема, вартість газу на найбільшому газовому хабі Європи – TTF – 12 жовтня склала 186,3 долара за тисячу кубометрів. Про це пише "Комерсант".

Одночасно з цим ф'ючерс на листопад перевищив позначку в 187 доларів. Це максимальний рівень з початку грудня 2019 року і набагато вище мінімумів травня 2020 року, коли тисяча кубометрів торгувалася на рівні 34 доларів.

Аналітики S&P Global Platts очікують, що зростання попиту на ЗПГ у Китаї і Північно-Східній Азії при одночасному зростанні цін дозволить вивести виробництво зрідженого природного газу в США на повну потужність вже до кінця четвертого кварталу.

У рейтинговому агентстві Fitch прогнозують, що до листопада завантаження американських заводів зі скраплення газу повинно вийти на докризовий рівень, якщо ціни на газ у Європі не впадуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України досяг 40 млрд куб. м з початку року. Такий обсяг є максимумом, який передбачений контрактом з "Газпромом" на весь 2020 рік.