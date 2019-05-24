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США зібралися значно збільшити допомогу Україні на оборону: про які суми йдеться

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США можуть виділити до 300 млн доларів фінансової допомоги Україні на оборону, а також значно розширити безпечну допомогу Києву.

Ці витрати мають намір передбачити у бюджеті 2020 року. З відповідною пропозицією виступив Сенат США, передає Посольство України в США на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, проект закону про "Бюджет США на 2020 рік на потреби національної оборони" вже затвердив Комітет із питань збройних сил Сенату США. У цьому документі йдеться про виділення Пентагону 300 млн доларів для надання безпечної допомоги Україні.

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Сенат США

Сенат США

"ДТ"

Сенат США підтримав виділення $250 млн на допомогу Україні у сфері безпеки. Асигнування в 2019 році становлять 250 млн доларів.

Із 300 млн доларів у наступному році 100 млн повинні бути спрямовані винятково на летальні види озброєнь.

Також пропонується розширити напрямки допомоги США у зміцненні обороноздатності Збройних сил України шляхом включення в неї коштів берегової оборони і протикорабельних ракет.

Закон про "Бюджет США на 2020 рік на потреби національної оборони" набере чинності після його прийняття Сенатом і Палатою представників, а також підписання президентом США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комітет із асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону, в який закладена підтримка для України на 2020-й фінансовий рік. Загальна сума допомоги Україні становить 445,7 млн доларів. Із них 115 млн доларів передбачається для надання допомоги за програмою "Міжнародне військове фінансування".

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США
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
До последнего украинца!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Tapasenko 0leg, готов сдохнуть за путена?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Щиро дякуемо на колинях!
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CARGO 100
CARGO 100
Джонсон Саймон Ф., я думаю, что поляки на клубничных полях и чехи в общественных сортирах другого мнения о национально - природной принадлежности этой позы ...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Макарский Александр, коленно-локтевая поза это природно для мокшанского скота.
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