США зібралися значно збільшити допомогу Україні на оборону: про які суми йдеться

США можуть виділити до 300 млн доларів фінансової допомоги Україні на оборону, а також значно розширити безпечну допомогу Києву.

Ці витрати мають намір передбачити у бюджеті 2020 року. З відповідною пропозицією виступив Сенат США, передає Посольство України в США на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, проект закону про "Бюджет США на 2020 рік на потреби національної оборони" вже затвердив Комітет із питань збройних сил Сенату США. У цьому документі йдеться про виділення Пентагону 300 млн доларів для надання безпечної допомоги Україні.

Сенат США "ДТ"

Сенат США підтримав виділення $250 млн на допомогу Україні у сфері безпеки. Асигнування в 2019 році становлять 250 млн доларів.

Із 300 млн доларів у наступному році 100 млн повинні бути спрямовані винятково на летальні види озброєнь.

Також пропонується розширити напрямки допомоги США у зміцненні обороноздатності Збройних сил України шляхом включення в неї коштів берегової оборони і протикорабельних ракет.

Закон про "Бюджет США на 2020 рік на потреби національної оборони" набере чинності після його прийняття Сенатом і Палатою представників, а також підписання президентом США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комітет із асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону, в який закладена підтримка для України на 2020-й фінансовий рік. Загальна сума допомоги Україні становить 445,7 млн доларів. Із них 115 млн доларів передбачається для надання допомоги за програмою "Міжнародне військове фінансування".

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