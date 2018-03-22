США збільшили фінансову підтримку України: всі подробиці

У Конгресі США представили погоджений Сенатом і Палатою представників закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, в якому збільшено видатки на підтримку України.

Обсяг допомоги визначилив сумі 620,700 мільйонів доларів, повідомляє посольство України в США.

Так, по лінії Пентагону для надання військово-технічної допомоги Україні виділять 200 мільйонів доларів, що на 50 мільйонів більше асигнування 2017 року.

Кошторис допомоги Україні по лінії Державного департаменту США і причетних агентств визначили в сумі 420,700 мільйонів доларів. Ця сума на 10 мільйонів перевищує відповідні витрати минулого року.

Перед вступом в силу Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік має бути схвалений Сенатом і Палатою представників і підписаний президентом США.

Нагадаємо, Конгрес США збирається виділити $ 250 млн на боротьбу з російським впливом.

Як повідомляв "Обозреватель", крім фінансової допомоги, Україна в 2018 році чекає від США поставок летальної зброї. Так, раніше Держдеп погодив продаж 210 протитанкових ракет "Джавелін" (Javelin) і переносних пускових комплексів на суму 47 млн ​​доларів.