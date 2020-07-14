США вирішили збільшити допомогу Україні через пандемію до понад 17 млн

США збільшили фінансування України для боротьби з пандемією COVID-19 із 15,5 до майже 17,3 млн доларів.

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Про це повідомило американське посольство в Києві на сторінці у Facebook. Дипломати наголосили, що Штати продовжують підтримувати Україну.

Вказується, що нова порція фінансування майже на 1,8 млн доларів направлена ​​на підтримку діяльності Міжнародної організації з міграції (МОМ) на сході країни, допомогу внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям, які постраждали через війну.

"За допомогою цього фінансування МОМ допоможе запобігти поширенню COVID-19 шляхом надання гуманітарної допомоги, підтримки місць для проходження ізоляції і центрів лікування, програм охорони здоров'я та гігієни тощо", – йдеться в повідомленні.

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Скриншот

Скриншот

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 14 липня, в Україні офіційно підтверджено 54 771 випадок коронавірусної інфекції. З них 638 виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 1412 осіб (+14 за добу), а 27 154 пацієнти (+651) повністю побороли хворобу.

Статистика щодо COVID-19 в Україні. OBOZREVATEL

Як писав OBOZREVATEL, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус заявив, що ситуація з пандемією COVID-19 стає гіршою.