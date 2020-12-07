США зажадали від Німеччини заморозити "Північний потік-2": Берлін відповів

США закликали Берлін заморозити будівництво російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2". У Мінекономіки Німеччини заявили, що подібні екстериторіальні санкції Вашингтона неправомірні.

Агенція dpa привела заяву Вашингтону: "Настав час для Німеччини і ЄС закликати до мораторію на будівництво трубопроводу".

Так повірена у справах США в Берліні Робін Куінвілл висловилася про те, що Росія відправила судно "Академік Черський" для добудови останньої ділянки газопроводу. Як відомо, через санкції США міжнародні компанії відкликали свої кораблі з проєкту. Таким чином Москві доведеться добудувати його своїми силами.

На думку дипломата, заморозка будівництва Німеччиною буде сигналом про те, що Європа більше не сприймає зловмисної поведінки Росії.

Куінвілл підкреслила, що російський трубопровід є не просто економічним проєктом, а політичним інструментом Кремля, щоб обійти Україну і розділити Європу.

Чим відповіли у Берліні і Москві

Представник Міністерства економіки Анна Софі Айхлер вважає, що такі заяви Вашингтона неправомірні.

При цьому у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що США десятиліттями протидіють будівництву газопроводів з РФ. Представник відомства Марія Захарова закликала американську сторону "грати за правилами" у міжнародній економіці.

"Америка повинна грати за правилами, а не вимагати від Євросоюзу і Німеччини заборонити будівництво "Північного потоку-2" під загрозою санкцій", – сказала вона.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують СП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. В цьому випадку вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку року Росія обіцяла добудувати проєкт у кінці 2020-го або початку 2021 року, але поки роботи не починалися. Найбільш імовірним кандидатом на роль трубоукладника залишається судно "Академік Черський", яке з травня перебуває у Балтійському морі. Проблемою залишається відсутність страховки, без якої укладати труби в водах Данії можна.