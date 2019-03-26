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США завдали потужного удару по Росії: ухвалили "газовий" закон

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Палата представників Сполучених Штатів прийняла законопроект про енергетичну безпеку і диверсифікацію джерел постачання енергоресурсів у країни Європи для позбавлення їх від впливу Російської Федерації.

Відповідний проект закону підтримав 391 законодавець: 224 демократів і 167 республіканців, а 24 – висловилися проти, йдеться на офіційному сайті Палати.

Документ пропонує США допомагати країнам Центральної та Східної Європи для зниження їхньої залежності від енергоресурсів країн, які використовують "енергетичну залежність для неправомірного політичного впливу".

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Такою країною у законопроекті вказана Російська Федерація – вона використовує природний газ для примусу, залякування і впливу на інші держави.

Ця ініціатива покликана допомогти союзникам Вашингтона шляхом заохочення розвитку доступних, прозорих і конкурентоспроможних енергетичних ринків, інвестицій державного та приватного секторів у європейські проекти енергетичної інфраструктури, а також збільшення експорту енергетичних ресурсів, технологій і американського досвіду на світові ринки.

Документ також передбачає виділення Агентству США з торгівлі та розвитку 5 млн доларів для надання допомоги країнам Європи.

Тепер законопроект повинен прийняти американський Сенат, а після його зможе підписати президент Дональд Трамп.

США завдали потужного удару по Росії: ухвалили "газовий" закон

Як повідомляв OBOZREVATEL, США підготували новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з агресією Кремля у Чорному морі, спрямованою на військові судна України, і втручанням у виборчий процес американців.

Зокрема запропоновано ввести санкції проти російських банків, які підтримують зусилля РФ із підриву демократичних інститутів в інших країнах. Крім того, сенатори вважають за потрібне ввести санкції, націлені на інвестиції у російські ЗПГ-проекти (зріджений природний газ) поза межами РФ. Також законопроект передбачає санкції, пов'язані з російським суверенним боргом.

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Місце
США
Тег
Новини Росії
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Секель Олександр
Секель Олександр
Хахлы заплатят за антироссийскую политику их панов. Хахлы - завистливые и МОЩНЫЕ халявщики, десятилетиями жили за счет России, вот и просидели на диване за счет того, что у них осталось после СССР, когда им Россия и советский народ преподнес на блюдичке... А теперь халява закончилась, а работать не хочется и не умеют, только если попрошайничать или продавать как проститутки антироссийскую истирию... Поэтому во всем виноват Путин :))))
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
душить надо эту полудохлую империю
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
https://twitter.com/i/status/1110128366185791489 Русские АсвАбАдители,БЛИН
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