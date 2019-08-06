США завдали серйозного удару по режиму друга Путіна: розкрито наслідки

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який вводить санкції щодо власності уряду Венесуели, що знаходиться в юрисдикції США.

Як повідомляється на сайті Білого дому, тепер цими активами не можна розпоряджатися. "Вони заблоковані і не можуть бути переведені, оплачені, вивезені, вилучені або іншим чином передані", - сказано в документі

Під санкції також потрапляють Центробанк Венесуели і державна нафтова компанія PDVSA, що володіє американським нафтопереробним підприємством Citgo Petroleum.

США ввели санкції проти Венесуели

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени 2018 року президент США Дональд Трамп ввів санкції, покликані блокувати операції Венесуели з її золотим запасом.

В указі американського лідера говорилося, що США хочуть перешкодити уряду президента країни Ніколаса Мадуро "розкрадати багатства" Венесуели.

7 березня стало відомо, що США найближчим часом можуть ввести санкції проти іноземних банків, які допомагають Мадуро вивести гроші за кордон.

Як відомо, США також пригрозили ввести нові санкції проти Росії у зв'язку з її підтримкою Мадуро.

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