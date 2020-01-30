Росія різко відреагувала на нові санкції за Крим

Державна дума засудила рішення Міністерства фінансів Сполучених Штатів розширити список санкцій щодо Росії за залізничні перевезення в окупований Крим.

"Вважаю, що абсолютно не конструктивно і безперспективно вводити додаткові санкції щодо російських компаній. Це ніяк не вплине на їх роботу, оскільки операції по залізничних перевезеннях здійснюються на території нашої країни і американці ніяк не можуть на це вплинути", – заявив член комітету з міжнародних справ Державної думи Антон Морозов. Про це повідомляє RT.

Зокрема, в список потрапили вісім фізичних осіб і компанія "Гранд експрес сервіс", яка є оператором пасажирських залізничних перевезень в Крим.

За словами депутата, рішення Міністерства фінансів США – це "черговий недружній крок проти Росії".

Міністерство фінансів Сполучених Штатів вирішило розширити список санкцій щодо Росії за залізничні перевезення в окупований Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

Офіційно про завершення будівництва скандального мосту оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

23 грудня рух поїздів незаконно побудованим Кримським мостом урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на чотири доби перекрило рух у Керченській протоці – з 21 по 24 грудня.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал