США знову покарали Росію санкціями: з'явилися імена і деталі

Міністерство фінансів США ввело санкції проти шести російських суден, трьох компаній та двох осіб.

Як повідомляється на сайті відомства, рішення прийняте в рамках політики обмежувальних заходів щодо КНДР і розгляду з приводу "втручання" у президентські вибори 2016 року.

До списку потрапили Антон Нагібін і Марина Царьова, судноплавна компанія "Гудзон" (Владивосток), Primorye Maritime Logistics (Владивосток), Vela-Marine (Санкт-Петербург), а також кораблі, які належать "Гудзону", - "Белла", "Богатир", "Нептун", "Партизан", "Севастополь" і корабель Primorye Maritime Logistics "Патріот".

До списку санкцій американського Мінфіну також потрапила словацька компанія LACNO, яку США вважають пов'язаною з російською організацією "Дайвтехносервіс", в якій працюють підсанкційні Царьова і Нагібін.

І компанія, і російські громадяни потрапили до списку разом з Vela-Marine через справу про втручання РФ у президентські вибори в США у 2016 році. Компанії "Гудзон", Primorye Maritime Logistics і шість суден опинилися у списку санкцій через політику обмежувальних заходів щодо Північної Кореї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня США ввели санкції проти російської компанії "Профінет" та її керівника Василя Колчанова. Причиною також були названі зв'язки з КНДР.