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США завдали несподіваного удару по союзнику Путіна: що трапилося

1.9тЧитати матеріал російською

США ввели санкції проти Центрального банку Венесуели, а також його керівника Іліана Жозефа Руцца Терана.

Про це офіційно заявили в американському Мінфіні, передає "Укрінформ". "Міністерство фінансів запроваджує санкції проти Центрального банку Венесуели, щоб запобігти використанню установи як інструменту незаконних дій режиму Мадуро, який продовжує грабувати активи Венесуели й експлуатувати урядові установи для збагачення корумпованих наближених осіб", — прокоментував такий крок міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Він підкреслив, що Америка прагне допомогти венесуельському народу. За його словами, санкції будуть перешкоджати більшій кількості операцій Центробанку, проте особисті грошові перекази громадян країни і гуманітарна допомога будуть доступні.

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США завдали несподіваного удару по союзнику Путіна: що трапилося

Як підкреслили в Мінфіні США, нинішній крок ілюструє рішучість адміністрації Трампа не допустити доступу режиму Мадуро до фінансової системи США, зокрема, через Центральний банк Венесуели.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 січня глава парламенту Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе новим президентом замість Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже визнав Гуайдо лідером Венесуели. Після чого Мадуро заявив про розрив дипвідносин зі США.

7 березня стало відомо, що США можуть ввести санкції проти іноземних банків, які допомагають президенту Венесуели Ніколасу Мадуро вивести гроші за кордон.

24 березня в країну прилетіли 99 російських військовослужбовців або ж бійців приватних військових компаній на чолі з начальником Головного штабу Сухопутних сил РФ, генералом Василем Тонкошкуровим.

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США
Теги
санкцииСШАРосія
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
пусть отказывается от баксов и переходит на ватофубли.))
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Бешенство Ватки, это хорошо отказ от бакса. Не зря Венесуэла перевела все свои нефтеные и банковские активы в России. Так потихоньку рубль становится мировой валютой а гривны в простую бумажку.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Бешенство Ватки, вспомни за что убили Каддафи.
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