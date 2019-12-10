Санкції будуть: США зробили останній крок для удару по "газопроводах Путіна"

Конгрес Сполучених Штатів заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Запровадження обмежувальних заходів передбачається для забезпечення енергетичної безпеки Європи. Про це йдеться у відповідному документі на сайті Комітету з питань збройних справ Сенату США.

Обмеження стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ.

Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу і зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних з їхньою нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, представленого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін.

За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Водночас оборонний бюджет забороняє військове співробітництво з Росією "з метою розширення протидії шкідливій діяльності РФ, Китаю та інших країн".

Загальний бюджет Сполучених Штатів на оборону на 2020 рік складе 738 млрд доларів. Американські законодавці розраховують схвалити документ до 20 грудня.

Конгрес Сполучених Штатів заклав в оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна здатність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мали бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустяь у обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" у альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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