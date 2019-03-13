США захотіли покарати Росію за газопровід Путіна в обхід України

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео закликав американських виробників нафти і газу співпрацювати з Вашингтоном, щоб просувати національні інтереси по всьому світу і покарати Росію.

"Ми повинні засукати рукава і конкурувати – сприяючи інвестиціям, мотивуючи партнерів купувати у нас і караючи "поганих гравців", – заявив Помпео, маючи на увазі Росію, Іран та Венесуелу, передає "Голос Америки".

Звертаючись до керівників найбільших енергетичних і нафтогазових компаній, держсекретар зазначив, що виявлені на території США запаси сланцевої нафти і газу дозволяють Вашингтону посилити свої зовнішньополітичні позиції.

За його словами, пожвавлення в американській нафтогазовій галузі дозволить задовольнити попит на джерела енергії, які "закривалися" геополітичними суперниками.

"Ми не хочемо, щоб наші європейські союзники впали в залежність від російського газу завдяки проекту" Північний потік-2 ", точно також, як і ми не хотіли б залежати від поставок нафти з Венесуели", – повідомив Помпео.

Він також підкреслив, що російське вторгнення в Україну є спробою Кремля отримати доступ до нафтогазової галузі сусідньої держави.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

​Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, які передбачають посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". При цьому зміни до блокування "Північного потоку-2" не призведуть.

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