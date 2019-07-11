США задумали розв'язати чергову торговельну війну: хто під ударом

США можуть ввести мита щодо Франції у відповідь на плани європейської країни встановити додатковий податок для компаній, що надають цифрові послуги.

Про це заявив торговий представник Сполучених Штатів Роберт Лайтхайзер, передає ТАСС. За його словами, Вашингтон вкрай стурбований тим, що податок, який, швидше за все, буде схвалений французьким Сенатом, несправедливо спрямований проти американських компаній. Зокрема, мова може йти про таких IT-гігантів, як Amazon, Apple, Facebook і Google.

У зв'язку з цим США ініціювали розслідування, за підсумками якого буде ухвалено рішення про введення заходів у відповідь. За даними Bloomberg, контрзаходи можуть бути схожі з тими, які Вашингтон ухвалив стосовно китайських компаній, зокрема, Huawei.

Французький податок на цифрові послуги складе 3 відсотки річних з доходів цифрових компаній, чиї щорічні продажі перевищують 750 млн євро по всьому світу і 25 млн євро у Франції. Очікується, що він буде схвалений на засіданні 11 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита в розмірі 25% на товари з Китаю. У список потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів з боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму в 267 млрд доларів. Таким чином, з урахуванням чинних заходів митами було обкладено практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня в рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема, Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

11 травня Трамп розпорядився ввести мита на ввезення в Сполучені Штати китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів.

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