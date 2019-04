США задумали добити Іран санкціями: що трапилося

США мають намір ввести проти Ірану нові санкції, які завдадуть удару по тих секторах економіки, які раніше не зачепили обмежувальні заходи.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого представника адміністрації президента США Дональда Трампа. За його словами, США хочуть зберегти "ефект охолодження" в іранській економіці.

"Ми хочемо, щоб бізнес продовжував вважати, що на даний час вести ділові відносини з Іраном є жахливою ідеєю", — сказав представник.

Він зазначив, що нові санкції можуть бути введені у травні.

Известия

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 березня США розширили список санкцій проти Ірану. У документ включили 14 фізичних осіб і 17 організацій.

Санкції США поширюються на 70 іранських фінансових організацій, включно з 14 найбільшими в країні банками.

Серед них опинилися Bank Melli, Arian Bank, Future Bank BSC, Export Development Bank of Iran, Ghavamin Bank, Bank Sepah, Bank of Industry and Mine, Europaisch-Iranische Handelsbank AG та інші.

