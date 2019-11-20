Не виконували санкції: у США почали резонансне розслідування через Росію

Американська влада почала розслідування проти найбільшого банку Швеції Swedbank через можливе порушення режиму санкцій щодо Росії.

Сполучені Штати підозрюють, що через шведський банк були переведені гроші від російського концерну "Калашников" компанії (Kalashnikov USA), повідомляє шведський телеканал STV.

У загальній сумі понад 1,4 млн доларів було переведено як кредит від основних акціонерів концерну "Калашников" у Росії ключовим особам у "Калашников США".

При цьому виконавчий директор банку Єнс Хенрікссон заявив, що Swedbank не виявлено жодних ознак порушення санкцій.

Водночас він зазначив, що надана журналістами інформація буде включена у внутрішнє розслідування компанії.

Сполучені Штати підозрюють, що через шведський банк були переведені гроші від російського концерну "Калашников"

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі санкції:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт зброї;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення щодо продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

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