Міністерство торгівлі США внесло в "чорний список" 33 китайські компанії і організації.

Як повідомляється на сайті відомства, обмеження ввели проти компаній, які мають відношення до ущемлення прав мусульманського населення в Синьцзян-Уйгурському автономному районі КНР або ж загрожують національній безпеці США.

Сім компаній і дві установи були внесені до списку за "співучасть в порушеннях прав людини і зловживання, скоєні в ході китайської кампанії репресій, масових довільних затримань, примусової праці та високотехнологічного спостереження за уйгурами" і представниками інших нацменшин в Сіньцзяні.

Сі Цзіньпін і Трамп

Ще понад 20 компаній і відомств Китаю внесені в список за зв'язок з китайськими військовими, оскільки здійснюють торговельні операції і в інтересах армії КНР, сказано в заяві американського Мінторгу.

Введені обмеження будуть забороняти експорт, реекспорт або передачу всередині країни предметів, що підпадають під дію санкцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп раніше заявив, що може розірвати відносини з Китаєм через те, що він не стримав поширення COVID-19.

У США заявили, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні і інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.

Пізніше Трамп заявив, що втратив інтерес до торговельної угоди з Китаєм.