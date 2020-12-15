США ввели санкції проти сусіда України за придбання російської зброї

США ввели санкції проти Туреччини за покупку російської зенітно-ракетної системи С-400.

Як повідомив держсекретар США Майка Помпео, обмежувальні заходи зачепили секретаріат оборонної промисловості країни і його керівника Ісмаїла Демір, передає "Інтерфакс".

Такі заходи ввели з понеділка, 14 грудня, в рамках закону CAATSA. Причина – свідома участь у великій транзакції з "Рособоронекспортом", головною російською компанією по експорту товарів військового призначення, з придбання системи ППО С-400.

Санкції передбачають:

заборона на всі американські експортні ліцензії та дозволи секретаріату,

заморожування активів і візи Деміра і низки інших співробітників з його секретаріату.

У заяві наголошується, що США неодноразово доносили до відома чиновників на всіх рівнях в Туреччині, що придбання С-400 буде загрожувати військовим технологіям США і персоналу. Також у Вашингтоні вважають, що таким чином Анкара надасть кошти для російського оборонного сектору, а також доступ Росії до турецького оборонпрому.

"Тим не менше Туреччина вирішила продовжити процес придбання і тестування С-400, незважаючи на доступну альтернативу, функціонально сумісні системи НАТО, які відповідають вимогам у сфері безпеки", – підкреслюється в заяві.

Помпео також заявив, що Анкара повинна негайно вирішити проблему, що склалася в результаті придбання російських систем С-400. Він зазначив, що угоди з Росією в оборонній сфері неприпустимі.

У Туреччині та Ірані різко негативно відреагували на нове рішення США.

"Ми засуджуємо рішення США, пов'язані з С-400, які передбачають односторонні санкції проти Туреччини. Ми зробимо необхідні кроки проти цього рішення, яке, звичайно, вплине на наші відносини з США", – йдеться в заяві МЗС Туреччини.

"Залежність США від санкцій і презирство до міжнародного права в повній мірі проявилися знову. Ми рішуче засуджуємо недавні санкції США проти Туреччини і висловлюємо солідарність з її народом і урядом", – написав міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф уTwitter..

С-400 "Тріумф" – російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності, призначена для знищення засобів повітряно-космічного нападу. Прийнята на озброєння РФ у 2007 році.

С-400 призначені для оборони повітряного простору і здатні збивати літаки стратегічної і тактичної авіації, балістичні ракети, а також вражати гіперзвукові цілі і захищати територію в умовах радіоелектронного та інших видів протидії.

Раніше Росія провалила продаж С-400 Китаю – комплекси довелося ліквідувати через те, що вони потрапили в шторм.

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