США ввели санкції проти компаній з РФ через зброю масового знищення

Борис Бондар
Борис Бондар
Економіка
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  • З фігурантами списку заборонено укладання контрактів для закупівлі будь-яких товарів і технологій

  • Крім того, введено заборону на продаж зброї, військових послуг і технологій

США ввели санкції проти російських компаній

США ввели санкції проти трьох російських компаній через порушення законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення.

Відповідне повідомлення розміщено на сайті Федерального реєстру. Санкції почали діяти з 6 листопада 2020 року.

Обмеження введені проти компаній "Авиазапчасть", АТ "Елекон" і Nilco Group, а також будь-яких їхніх дочірніх структур.

Санкційні заходи передбачають заборону на укладення контрактів з фігурантами списку для закупівлі будь-яких товарів і технологій, заборону на допомогу їм з боку структур уряду США.

Крім того, введено заборону на продаж зброї, військових послуг і технологій, а також видачу ліцензій на придбання товарів, які підпадають під дію законодавства про експортний контроль.

Санкції встановлені на два роки, але цей термін може бути зменшений.

Крім російських компаній у списку також значаться два китайських підприємства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу після початку президентства Байдена в США ухвалять так звані "санкції з пекла" проти Росії - DAASKA (Закон про захист американської безпеки від кремлівської агресії) і DETER (Акт про захист виборів від тролів ворожих режимів).

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