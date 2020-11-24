США ввели санкції проти компаній з РФ через зброю масового знищення

США ввели санкції проти трьох російських компаній через порушення законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення.

Відповідне повідомлення розміщено на сайті Федерального реєстру. Санкції почали діяти з 6 листопада 2020 року.

Обмеження введені проти компаній "Авиазапчасть", АТ "Елекон" і Nilco Group, а також будь-яких їхніх дочірніх структур.

Санкційні заходи передбачають заборону на укладення контрактів з фігурантами списку для закупівлі будь-яких товарів і технологій, заборону на допомогу їм з боку структур уряду США.

Крім того, введено заборону на продаж зброї, військових послуг і технологій, а також видачу ліцензій на придбання товарів, які підпадають під дію законодавства про експортний контроль.

Санкції встановлені на два роки, але цей термін може бути зменшений.

Крім російських компаній у списку також значаться два китайських підприємства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу після початку президентства Байдена в США ухвалять так звані "санкції з пекла" проти Росії - DAASKA (Закон про захист американської безпеки від кремлівської агресії) і DETER (Акт про захист виборів від тролів ворожих режимів).