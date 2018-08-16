США ввели нові санкції: Росія опинилася під ударом

Сполучені Штати ввели санкції проти російської компанії "Профінет" і її глави Василя Колчанова.

Обмежувальні заходи були застосовані через співпрацю відповідної фірми з Північною Кореєю, передає "Голос Америки".

Згідно з офіційними даними, "Профінет" обслуговує морські судна в портах на Далекому Сході. У Міністерстві фінансів США зазначають, що компанія Колчанова порушувала введені ООН санкції щодо Північної Кореї, надаючи послуги у трьох російських портах, північнокорейським кораблям, які задіяні в постачаннях нафти і перебувають під санкціями.

Крім того, обмежувальні заходи вводяться проти китайської компанії Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading Co і сінгапурської фірми SINSMS. Їх звинувачують у підробці документів для здійснення незаконних поставок спиртних напоїв і сигарет у КНДР, чистий дохід від яких становив понад 1 млрд доларів на рік.

"Міністерство продовжить забезпечувати дотримання чинних санкцій відносно Північної Кореї, вживаючи заходів щодо компаній, портів та суден, які беруть участь у незаконних поставках і забезпечують джерела доходу Північної Кореї. Наслідки порушення цих санкцій залишаться в силі доти, доки ми не досягнемо кінцевої денуклеаризації КНДР", - заявив глава американського відомства Стівен Мнучін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня Держдеп США анонсував нові антиросійські санкції у зв'язку із отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері, які набудуть чинності 22 серпня. Відповідні заходи будуть розділені на два пакети. Документ вимагає звести в єдину систему всі вже введені раніше обмежувальні заходи.

14 серпня Росії висунули три вимоги для зняття нового пакету "пекельних санкцій".