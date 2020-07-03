США введуть найважчі санкції проти Росії в разі її вторгнення на південь України, – експосол

Якщо президент РФ Володимир Путін піде на військову ескалацію проти України з півдня, то проти Росії будуть введені найважчі санкції.

Як заявив в інтерв'ю "Сегодня" колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, міжнародне співтовариство повинне бути готове відповісти на російську агресію.

"Першою має бути готова Україна, але також і міжнародне співтовариство, включаючи США, які мають бути підготовлені підтримати Україну і ввести найважчі санкції проти Росії, які вона тільки бачила. Такі жорсткі санкції, які не були введені, зараз в режимі очікування. Але їх можуть застосувати", – сказав він.

На думку Тейлора, навіть ті санкції, які діють зараз, б'ють по Росії.

"І якби вони пішли на вторгнення в Україну чи будь-яку іншу країну, я переконаний, міжнародне співтовариство, сподіваюся, на чолі з США, підтримкою Європи та інших демократій по всьому світу введуть жорсткіші санкції проти Росії, які ще більше підірвуть їх економіку. Тому, я думаю, ми не повинні дивуватися, повинні бути готові діяти і ввести ці санкції. Але, сподіваюся, цього не станеться", – підкреслив експосол.

Серед важких санкцій він зазначив відключення Росії від SWIFT і нафтове ембарго.

"Ці санкції болючі і ефективні. А ще більш ефективні, якщо введені всім міжнародним співтовариством, особливо американцями і європейцями, потім канадцями, австралійцями і японцями", – додав Тейлор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в посольстві США в Україні заявили, що використання Росією Кримського моста, побудованого в окупований Крим, є однією з підстав для продовження сильних санкцій.