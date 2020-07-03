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США введуть найважчі санкції проти Росії в разі її вторгнення на південь України, – експосол

Економіка
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Вільям Тейлор розповів, як США відреагують на вторгнення Росії на південь України

Вільям Тейлор розповів, як США відреагують на вторгнення Росії на південь України.

Якщо президент РФ Володимир Путін піде на військову ескалацію проти України з півдня, то проти Росії будуть введені найважчі санкції.

Як заявив в інтерв'ю "Сегодня" колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, міжнародне співтовариство повинне бути готове відповісти на російську агресію.

"Першою має бути готова Україна, але також і міжнародне співтовариство, включаючи США, які мають бути підготовлені підтримати Україну і ввести найважчі санкції проти Росії, які вона тільки бачила. Такі жорсткі санкції, які не були введені, зараз в режимі очікування. Але їх можуть застосувати", – сказав він.

На думку Тейлора, навіть ті санкції, які діють зараз, б'ють по Росії.

"І якби вони пішли на вторгнення в Україну чи будь-яку іншу країну, я переконаний, міжнародне співтовариство, сподіваюся, на чолі з США, підтримкою Європи та інших демократій по всьому світу введуть жорсткіші санкції проти Росії, які ще більше підірвуть їх економіку. Тому, я думаю, ми не повинні дивуватися, повинні бути готові діяти і ввести ці санкції. Але, сподіваюся, цього не станеться", – підкреслив експосол.

Серед важких санкцій він зазначив відключення Росії від SWIFT і нафтове ембарго.

"Ці санкції болючі і ефективні. А ще більш ефективні, якщо введені всім міжнародним співтовариством, особливо американцями і європейцями, потім канадцями, австралійцями і японцями", – додав Тейлор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в посольстві США в Україні заявили, що використання Росією Кримського моста, побудованого в окупований Крим, є однією з підстав для продовження сильних санкцій.

УкраїнаСанкції проти РосіїсанкцииРосія - країна-агресорВільям Тейлор
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