США витратять $2 млрд на 100 млн доз вакцини від коронавірусу

Уряд США заплатить $1,95 млрд за виробництво і доставку 100 млн доз майбутньої вакцини від коронавіруса компаніям Pfizer і BioNTech.

Про це повідомило CNBC. Умовою оплати назвали ефективність і безпеку препарату.

Німецькі компанії BioNTech і Pfizer спільно розробляють чотири потенційних вакцини.

У МОЗ США уточнили, що уряд готовий придбати додатково ще 500 млн доз препарату в разі його схвалення регулюючими органами. При цьому зазначили, що вакцину нададуть американцям безкоштовно.

Але хто її отримає в першу чергу і коли це може статися, в відомстві не повідомили.

На новинах про покупку вакцини урядом США акції Pfizer виросли більш ніж на 3,8%, а BioNTech – на 4%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США мають намір до кінця літа почати виробництво вакцини проти коронавіруса. Про це повідомив високопоставлений чиновник в Білому домі.