США вирішили оголосити жорсткий бойкот Росії: що відомо

Посол США в Росії Джон Хантсман не візьме участі у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, який відбудеться 6-8 червня.

"Посол Хантсман не відвідає Петербурзький міжнародний економічний форум у цьому році, — повідомила представник посольства США в РФ Андреа Калан, передає ТАСС.

"Він багато разів говорив, для нього важко було б брати участь у форумі, тоді як американський інвестор Майкл Калві перебуває під вартою і йому висунуті кримінальні звинувачення з питань, що належать до ділової суперечки", — додала Калан.

За її словами, домашній арешт і кримінальне діловодство підриває спроби створити стабільність, необхідну для залучення інвестицій і заохочення активнішої ділової взаємодії.

При цьому ще у березні з'явилася інформація, що Хантсман не поїде на Петербурзький міжнародний економічний форум, поки засновник інвестфонду Baring Vostok Майкл Калві залишається під арештом.

Американський інвестор Майкл Калві перебуває під вартою ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 лютого у Москві затримали засновника інвестиційної компанії Baring Vostok Майкла Kалві. Громадянин США був затриманий російськими силовиками за підозрою у шахрайстві в особливо великому розмірі за ч. 4 ст. 159 Кримінального кодексу РФ.

Басманний суд Москви 16 лютого заарештував на два місяці Калві та ще п'ятьох осіб, зокрема й трьох працівників інвестфонду, у справі про розкрадання у банку "Восточный" 2,5 мільярда рублів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.