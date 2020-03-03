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3 березня • оновлено в 10:16
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США вирішили бити санкціями по Росії, поки Путін не відмовиться від Криму

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Сполучені Штати зберігатимуть санкції щодо Криму до тих пір, поки Росія не відмовиться від нього.

"Ми ніколи не відмовимося від санкцій відносно Криму, поки росіяни не підуть з Криму", – заявив постпред США при ОБСЄ Джеймс Гілмор. Про це повідомляє пресслужба Держдепу.

"Ми також збираємося зберегти наші санкції щодо Східної України, і я думаю, що це важливі заходи, які ми приймаємо, які є дипломатичними діями, які ми вживаємо з метою відстоювання того, що правильно", – додав Гілмор.

За його словами, Сполучені Штати віддані тому, щоб Крим був частиною України.

"Ми підтримуємо кордони України у межах їх міжнародно визнаних кордонів", – резюмував постпред США при ОБСЄ.

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи проти РФ спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Москви діють такі санкції:

  • обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для п'яти основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

  • заборона на експорт та імпорт зброї;

  • заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

  • обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Сполучені Штати зберігатимуть санкції щодо Криму до тих пір, поки Росія не відмовиться від нього

Сполучені Штати зберігатимуть санкції щодо Криму до тих пір, поки Росія не відмовиться від нього

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
Анексія Криму Санкції проти Росії
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Це дійсно ті заходи, що мають примусити аг-ре-со-ра до виводу оку-па-ці-оних ві-й-ськ з українських територій. Маємо дякувати всесвітньому по-лі-ція-нту за докладання зусиль для наведення порядку на нашій маленькій планеті без застосування зброї. СУГС!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кунецкая Раїса, Дякувати на паперти не надоело?
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3
0
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
будут б.и.ть нёбом по н.ав.ер.ши.ю не.фри.тов.ого с.теб.ля,до ко.и.ту.са
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
Россия своими территориями не торгует , или Гниломор не в курсе ?!
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